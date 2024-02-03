باريس ام مدريد.. على ماذا استقر مبابي هذه المرة؟

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، بعدما رفض تفعيل بند تمديده إلى يونيو/ حزيران 2025.وبحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن مبابي سيعلن قريبًا عن نيته الرحيل عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم والانضمام إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية.وكان النجم الفرنسي قد اقترب من القيام بهذه الخطوة في مايو/ أيار 2022، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة، وقام بتجديد عقده مع سان جيرمان.وتقول مصادر مقربة من كيليان مبابي أن اللاعب عازم تمامًا على اللعب لريال مدريد هذه المرة، ولن يغير رأيه أي شيء، رغم المحاولات من إدارة باريس سان جيرمان.ويفكر كيليان مبابي حاليًا في اللحظة المناسبة للإعلان عن قراره بالانضمام إلى ريال مدريد، ومغادرة سان جيرمان الذي يلعب له منذ صيف 2017.يذكر أن مبابي يلعب في سان جيرمان منذ صيف 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو، ويعد الهدف التاريخي للنادي في كل المسابقات بواقع 241 هدفا في 288 مباراة.وحقق مبابي مع سان جيرمان 12 لقبا محليا مختلفا، لكنه فشل في قيادة الفريق نحو التتويج بدوري أبطال أوروبا.