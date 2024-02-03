كأس آسيا.. قطر تتجاوز أوزبكستان وتضرب موعداً مع إيران

تأهل المنتخب القطري الى نصف نهائي كأس آسيا بعد فوزه على نظيره الأوزبكي بركلات الترجيح في ربع نهائي البطولة التي تحتضنها قطر.

وانتهت المباراة بشوطيها الاصليين بالتعادل بهدف لكل منهما ليتم اللجوء الى ركلات الترجيح التي حسمها المنتخب القطري. وبهذا الفوز ستلتقي قطر المنتخب الإيراني في نصف نهائي البطولة يوم الأربعاء المقبل.