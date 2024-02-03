برشلونة يقفز للمركز الثالث بالفوز على ألافيس

تغلب برشلونة على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-1 مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 23 من عمر الدوري الإسباني.

ثلاثية البارسا حملت توقيع روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوجان وفيتور روكي في الدقائق 22 و49 و63، فيما سجل أموروديون هدف ألافيس في الدقيقة 51.



ورفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 26 نقطة في المركز 12.