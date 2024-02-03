قائمة هدافي آسيا قبل نصف النهائي.. أيمن في الصدارة

ما يزال لاعب المنتخب الوطني العراقي أيمن حسين يتصدر قائمة هدافي بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر بعد انتهاء الدور ربع النهائي.

وتصدر حسين القائمة بعشرة أهداف يليه اللاعب الياباني أياسي يويدا مناصفة مع القطري أكرم عفيف بأربعة أهداف. وسيشهد دور النصف النهائي للبطولة الآسيوية التي ستختتم يوم السبت 10 شباط الجاري، مواجهة الأردن مع كوريا الجنوبية، فيما تلتقي إيران حاملة اللقب قطر. وأدناه قائمة هدافي البطولة..