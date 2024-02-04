وسط موجة من الانتقادات.. صلاح يوجه رسالة غامضة للجمهور

ونشر صلاح مقطعًا من أحد الكتب، يقول فيه المؤلف: "دي أهم واحدة.. كن نفسك.. ما تكونش زي ما أي حد عاوز.. ما تسجنش نفسك في آراء الآخرين.. وما تفصلش نفسك على مقاس أي حد، اللي عاوز 37 واللي عاوزك 39 واللي عاوزك 32".ويتابع: "ما تسمحش لأي حد يشوف فيك نفسه، ويحاول يحقق من خلالك أحلامه الشخصية.. ما توافقش إن أي حد يشوفك امتداد ليه أو مشروعه الاستثماري الخاص.. ما تسمحش لأي حد يقبلك بشروط أو يحبك بشروط، أو يحترمك بشروط.. أنت نفسك.. نفسك وبس".