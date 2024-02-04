بعد أزمة مانشيني.. عدد من لاعبي المنتخب السعودي مهددين بالإيقاف 6 أشهر

وفجر مانشيني مفاجأة بعدما كشف أن 6 لاعبين من المنتخب رفضوا الانضمام لمعسكرات الأخضر، وهم سلمان الفرج، ونواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد مران، وعلي هزازي، وخالد الغنام.وبحسب مصادر صحفية سعودية، فإن "سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي سيمثلون اليوم الأحد أمام مسؤولي الاتحاد السعودي للاستماع لأقوالهم، وأخذ إفادتهم وفقا للتقرير المرفوع من قبل مدير المنتخب السعودي، حسين الصادق، فيما سيحضر وكلاء اللاعبين للدفاع عن موكليهم.".وأضافت المصادر أن "جلسة استماع الثلاثي محمد مران، وعلي هزازي، وخالد الغنام ستكون غدًا الإثنين".وحسب المصدر نفسه، فإن اللاعبين مهددين بعقوبة الإيقاف لمدة تتراوح من 3 إلى 6 شهور.كانت تقارير صحفية ذكرت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح تحقيقًا في الأزمة، كما قرر منع اللاعبين المتهمين بالتمرد من المشاركة مع أنديتهم.لكن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، قال في تصريحات تليفزيونية مؤخرا، إن الاتحاد لم يصدر بعد أي قرارات رسمية في هذا الشأن.وودع المنتخب السعودي البطولة القارية من الدور ثمن النهائي على يد نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 2-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.