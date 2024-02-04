قمة البريميرليج.. التشكيلة الرسمية لمواجهة آرسنال وليفربول

أعلن ميكيل أرتيتا ويورجن كلوب، مدربا آرسنال وليفربول، تشكيلتي فريقيهما للقاء المرتقب، المقرر له اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، في قمة مباريات الجولة 23 للبريميرليج.





وجاء التشكيل الرسمي للقاء كالتالي:



آرسنال: رايا - وايت - ساليبا - جابرييل - زينتشينكو - رايس - جورجينو - أوديجارد - ساكا - مارتينيلي - هافيرتز



ليفربول: أليسون - جوميز - فان دايك - كوناتي - دياز - ماك أليستر - جونز - جاكبو - جوتا - جرافينبيرش - أرنولد



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 51 نقطة، بينما يحل آرسنال ثالثًا، برصيد 46 نقطة.

وشهد تشكيل آرسنال، البدء بالثنائي جورجينيو وكاي هافيرتز، بينما يقود ليفربول ديوجو جوتا ولويس دياز.وجاء التشكيل الرسمي للقاء كالتالي:آرسنال: رايا - وايت - ساليبا - جابرييل - زينتشينكو - رايس - جورجينو - أوديجارد - ساكا - مارتينيلي - هافيرتزليفربول: أليسون - جوميز - فان دايك - كوناتي - دياز - ماك أليستر - جونز - جاكبو - جوتا - جرافينبيرش - أرنولدويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 51 نقطة، بينما يحل آرسنال ثالثًا، برصيد 46 نقطة.