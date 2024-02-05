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مشكلة دفاع المنتخب العراقي.. هل يستطيع كاساس معالجتها؟

رياضة

2024-02-05 | 04:57
مشكلة دفاع المنتخب العراقي.. هل يستطيع كاساس معالجتها؟
2,346 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

يرى المدرب العراقي حسن أحمد، أن مدرب منتخب "أسود الرافدين" الإسباني خيسوس كاساس، محظوظ جدًا، فيما حدد جانبين لحل مشكلة الدفاع العراقي بعد الخروج المفاجئ من دور الـ16 لبطولة كأس آسيا قطر 2024.

وتلقت شباك أسود الرافدين سبعة أهداف من 4 مباريات، وسجل جميع المنافسين ببطولة آسيا (إندونيسيا، اليابان، فيتنام، الأردن) وهذه مشكلة الدفاع العراقي أنه يستقبل الأهداف.

كاساس مدرب محظوظ جدًا
وقال أحمد إن "المدرب خيسوس كاساس، مدرب محظوظ جدًا وجاء في وقت كان فيه الدعم جيد جدًا من قبل الاتحاد العراقي برئاسة عدنان درجال والذي استطاع أن يوظف كل ما هو ممكن من أجل إعداد المنتخب العراقي بالشكل الصحيح، إذ لم يقتصر دعم درجال على الأمور المعنوية فقط وإنما المادية عن طريق الحكومة العراقية، التي دعمت المنتخب العراقي بشكل كبير جدًا ابتداءً من بطولة كأس الخليج"، بحسب winwin.

وأضاف أن "أي منتخب عراقي سابق لم يكن يحظى بالاهتمام الذي يحظى به كاساس حاليًا، لذلك يتوجب على المدرب الإسباني استثمار هذا الدعم الكبير من أجل إعداد فريق قوي للمستقبل، وفي ظل الثقة التي منحتها الحكومة واتحاد الكرة للجميع وتطمينات إقامة معسكرات تدريبية عالية المستوى، يتوجب على كاساس تحقيق هدف الوصول إلى كأس العالم وهذا لن يكون صعبًا في ظل الظروف الهادئة والمستقرة التي يعمل بها المدرب وكذلك بسبب نظام التصفيات الذي قرر زيادة عدد مقاعد قارة آسيا في كأس العالم إلى 8 منتخبات وخاصة أن تصنيف العراق في فيفا سيرتفع بعد نهاية كأس آسيا".

*مشكلة الدفاع العراقي
ونوه إلى أن "المدرب الإسباني كاساس لم يتمكن من معالجة الأخطاء الدفاعية في المنتخب العراقي، المدرب الأسبق سريتشكو كاتانيتش استطاع خلق منظومة دفاعية قوية بالرغم من أن الأسماء التي كان يمتلكها هي أضعف من الحاضرة حاليًا".

وأوضح: "لكن فكر المدرب كان حاضرًا وصعب الأمور على المنافسين في محاولاتهم بالوصول إلى المرمى العراقي، بينما لم يعرف كاساس كيفية الدفاع ولم يحفز لاعبيه على استرداد الكرة بعد فقدانها وكذلك فإن جميع المنافسين سجلوا الأهداف في مرمى العراق وهنا يجب على كاساس مراجعة منظومته الدفاعية".

وأكمل: "المنظومة الدفاعية في دوري نجوم العراق تكاد تكون خالية من الأخطاء الفردية ولكن بعض اللاعبين في المنتخب العراقي يرتبكون أخطاء كبيرة فرديًا وجماعيًا وكذلك فإن السرعة غير موجودة لدى بعض المدافعين مع الملازمة الفردية من الكرات الجانبية وضعف في التغطية والمساندة ويمكن حل مشكلة الدفاع بطريقتين، الأولى هي تطوير المهارات الدفاعية للاعبين والثانية تتمثل بتعويد اللاعبين على كيفية بدء الدفاع من الهجوم من أجل خلق منظومة دفاعية قوية".

وودع المنتخب العراقي، بطولة كأس آسيا- قطر 2024 من دور الـ16 بعد خسارته أمام الأردن بنتيجة 3-2 في مباراة دراماتيكية، وقبل مواجهة الأردن، تغلب المنتخب العراقي على إندونيسيا واليابان وفيتنام، ليحصد العلامة الكاملة في دور المجموعات برصيد 9 نقاط.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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