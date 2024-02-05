رونالدو يبلغ عامه الـ39 ولديه عشرة ارقام تاريخية تجعله من الاساطير الكروية (فيديو)

وكتب رونالدو فصلا جديدا في مسيرته الاحترافية بالانتقال إلى النصر خلال كانون الثاني 2023.



وتمكن كريستيانو رونالدو من تحقيق الكثير من الإنجازات خلال 13 شهرا فقط، وساهم في ظهور العالمي بمستوى مذهل في كافة البطولات.

Cristiano Ronaldo over the years.



This is incredible.pic.twitter.com/2IUsDX2GhM — TC (@totalcristiano) February 5, 2024

10 أرقام تجعل رونالدو ضمن أعظم من لمسوا الكرة في التاريخ على الإطلاق:1- يملك رونالدو الرقم القياسي فيما يخص عدد الأهداف بدوري أبطال أوروبا، بواقع 140 هدفا متفوقا على ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق.2- أكثر من سجل أهدافا دوليةيملك كريستيانو رونالدو 128 هدفا دوليا مع منتخب البرتغال، وهو رقم قياسي عالمي حصده في سبتمبر 2021 بهدفين ضد إيرلندا.3 - الأكثر خوضا للمباريات الدوليةبواقع 205 مباريات لعبها رونالدو مع المنتخب البرتغالي يتصدر نجم النصر ترتيب أكثر النجوم خوضا للمباريات الدولية.4- 50 هدفا في 7 أعوام متتاليةفي الفترة بين 2011 و2017 أصبح "الدون" هو اللاعب الوحيد في العالم الذي سجل 50 هدفا في كل عام ولمدة 7 أعوام متتالية.5- أول من يسجل في 5 كؤوس عالمالنجم البرتغالي كان أول من يسجل أهدافا في 5 نسخ متتالية من كأس العالم عندما سجل في المباراة الافتتاحية لبلاده في مرمى غانا في 2022.6 5- ألقاب في دوري أبطال أوروبايعد كريستيانو رونالدو واحدا من 3 نجوم حول العالم يملكون 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بجوار لوكا مودريتش وداني كارفاخال وكريم بنزيما.7- أول من يصل للهاتريك العاشر دوليامع منتخب البرتغال وأمام لوكسمبورغ في أكتوبر 2021 سجل رونالدو "الهاتريك" للمرة العاشرة في مسيرته الدولية، ليكون أول من يحقق ذلك.8 -أكثر من لعب في دوري أبطال أوروباعلى المستوى الأوروبي يملك كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لعدد المشاركات في دوري الأبطال، بواقع 183 مباراة.9 - أول من يصل للهدف رقم 800بحسب "فوكس سبورت" فإن رونالدو هو أول لاعب يصل للهدف رقم 800 في مسيرته، ولا يجاوره في ذلك الإنجاز سوى ليونيل ميسي.10- أكثر من سجل في موسم واحد من دوري أبطال أوروبابواقع 17 هدفا يتصدر رونالدو قائمة أكثر من سجلوا في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، وجاء ذلك خلال فوز ريال مدريد باللقب العاشر في موسم 2013-14، المذهل أنه يحتل المركزين الثاني والثالث أيضا في نفس القائمة بـ16 و15 هدفا.