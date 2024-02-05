مؤشرات جديدة تخص انتقال مبابي لريال مدريد

وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر "ريال مدريد يتقدم بثقة في ملف صفقة مبابي".وأضاف "لكن لم توقع أي عقود بعد، ومن المنتظر أن يعلن اللاعب الفرنسي، قراره الرسمي قريبا".وأشار إلى أن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، لم يتلق أي إخطار رسمي برغبة مبابي في الرحيل حتى الآن.ولفت أن إبلاغ الخليفي بقرار مبابي، خطوة حاسمة، لأنها جزء من الاتفاق بين اللاعب ورئيس النادي.وتابع فابريزيو "الثقة في ريال مدريد بشأن إتمام الصفقة، ليس على مستوى الإدارة فحسب، بل داخل غرفة خلع الملابس".وأوضح أن ريال مدريد خصص راتبا إلى مبابي، أقل من المبلغ المعروض على اللاعب في عام 2022.