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الأردن لكتابة التاريخ أمام كوريا في نصف نهائي كأس آسيا اليوم

رياضة

2024-02-06 | 03:06
الأردن لكتابة التاريخ أمام كوريا في نصف نهائي كأس آسيا اليوم
1,071 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يرغب منتخب الأردن فى مواصلة كتابة التاريخ في بطولة كأس أمم آسيا المقامة حاليا في قطر، عندما يلتقي مع كوريا الجنوبية فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، فى المباراة التي تجمع المنتخبين في الدور نصف النهائي والتي تقام على استاد أحمد بن علي.

وتمكن المنتخب الأردني من الصعود للدور نصف النهائي من البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب طاجيكستان بنتيجة هدف واحد دون مقابل، فيما نجح منتخب كوريا الجنوبية من حجز مقعداً في الدور نصف النهائي، بعد الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وبدأ منتخب الأردن بطولة كأس آسيا 2023 مشواره في البطولة بالفوز على منتخب ماليزيا برباعية نظيفة، ثم التعادل مع كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما في ثانى مبارياته، والهزيمة من البحرين بهدف نظيف في ثالث مبارياته في دور المجموعات، ليصعد إلى دور ربع نهائي البطولة كمركز ثالث برصيد 4 نقاط.

وتعد هذه المواجهة السابعة التي تجمع المنتخبين، حيث سبق وتواجها معاً فى 6 مباريات سابقة ما بين رسمية وودية، منذ اللقاء الأول بينهما عام 2004 ببطولة أمم آسيا، وتمكن منتخب كوريا الجنوبية من تحقيق الفوز في 3 لقاءات، وحضر التعادل في ثلاثة لقاءات، ولم يتلق المنتخب الكوري أي هزيمة من منتخب الأردن.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات المنتخبين معاً ببطولة أمم آسيا، نجد أن هذا هو اللقاء الثالث الذي يجمع بينهما طوال تاريخ مشاركتهما بالبطولة، حيث حسم التعادل المواجهتين.

في المقابل، اقتربت كوريا الجنوبية بقيادة نجم توتنهام سون هيونج مين من وضع حد لصيام عن اللقب دام منذ نسخة عام 1960 عندما توجت للمرة الثانية توالياً.

وأكد سون تصميمه على احراز اللقب القاري الذي طال انتظاره بالقول "هناك أربعة منتخبات متبقية هنا في الدوحة، ومن هذه المنتخبات الأربعة سوف يقوم واحد فقط برفع كأس البطولة، وأنا أريد أن أقاتل من أجل هذه الكأس"، لكنت الشمشون الكوري سيفتقد لقطب دفاع بايرن ميونخ الالماني كيم مين جاي لتراكم البطاقات الصفراء.

وكانت المرة الاخيرة التي بلغت فيها كوريا الجنوبية المباراة النهائية في نسخة استراليا وخسرت امام الدولة المضيفة 1-2 بعد التمديد في مباراة شارك فيها سون وسجل هدف منتخب بلاده في الوقت البدل الضائع.

يذكر أن التصنيف الأخير للفيفا وضع المنتخب الكوري الجنوبي في المركز 23 دوليًّا والثالث آسيويًّا، فيما يحتل منتخب الأردن في المركز 87 عالميًّا و13 على الصعيد القاري.
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