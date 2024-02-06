القوة الجوية يعلن عن تعاقدات جديدة.. تعرف عليهم

المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " النادي تعاقد مع لاعب خط الوسط الكولومبي (روني رودريكز ) قادما من نادي ليبرتاد جران مامور البوليفي".واضاف البيان أن "النادي تعاقد ايضا مع اللاعب الراوندي (جابيل مانيشيموي) القادم من نادي اتحاد خنشلة الجزائري".وبين ان "هذه التعاقدات جاءت بهدف تعزيز صفوف الفريق في منافسات دوري نجوم العراق".