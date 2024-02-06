يجعله أغلى لاعب في التاريخ.. عرض سعودي "مذهل" لمحمد صلاح

وحاول الاتحاد خلال الصيف الماضي، بشتى الطرق إقناع محمد صلاح بالانتقال إليه، لكن كل تلك المحاولات لم تجدِ نفعاً؛ في ظل تمسك ليفربول بالنجم المصري، ورفضه التفريط فيه.تفاصيل عرض الاتحاد لمحمد صلاحلكن مع ذلك، لم تيأس إدارة النادي السعودي وتنوي تجديد محاولاتها في الميركاتو القادم والعودة بعرض أكثر إغراءً، وفقاً لما ذكره موقع "theathletic" الإنجليزي الشهير.ونقل الموقع الموثوق عن مصادر قريبة من الاتحاد، أن النادي السعودي لم يفقد الأمل، وأنه على استعداد لدفع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني (233 مليون يورو) مقابل الحصول على خدمات محمد صلاح.وفي حال تمت الصفقة بهذا المقابل، فإن محمد صلاح سيصبح صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، ليتجاوز صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.أغلى لاعب في تاريخ كرة القدموأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تضع محمد صلاح إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيمة في دوري المحترفين السعودي.وأوضح أن العرض المغري الذي يجهزه نادي الاتحاد يتضمن حصوله على راتب أسبوعي يبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار)، أي نحو أربعة أضعاف راتبه الحالي مع ليفربول.وتابع "ذا أثلتيك" أن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل ليفربول، في ضوء إعلان المدرب الألماني يورغن كلوب رحيله في نهاية الموسم، قد تسهل رحيل محمد صلاح، إذ يرغب اللاعب في معرفة مصير الفريق قبل تحديد موقفه من البقاء.ويغيب الدولي المصري عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال كأس الأمم الأفريقية، علماً أنه يرتبط مع الفريق بعقد يمتد حتى تاريخ 30 يونيو/حزيران 2025.محاولات الاتحاد لضم محمد صلاحكان محمد صلاح (31 عاماً)، موضع اهتمام كبير خلال فترة الانتقالات الصيف الماضي، حيث اختبر نادي الاتحاد السعودي عزم ليفربول بعرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (188 مليون دولار).تمتلك إدارة نادي ليفربول علاقة جيدة مع الأندية السعودية، فقد قامت ببيع قائد الفريق السابق جوردان هيندرسون، لنادي الاتفاق مقابل 14 مليون يورو. ومن قبله أبرمت صفقة بيع متوسط الميدان البرازيلي، فابينيو، لنادي اتحاد جدة السعودي مقابل 46.7 مليون يورو.لكن مالك ليفربول، جون دبليو هنري، يخشى الصدام مع الجماهير المتمسكة ببقاء محمد صلاح في صفوف فريقها، بعدما أصبح أيقونة للنادي في السنوات الأخيرة.يجعله أغلى لاعب في التاريخ.. عرض سعودي "مذهل" لمحمد صلاحالسومرية نيوز - رياضةيبدو أن نادي الاتحاد السعودي لم يفقد الأمل في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي، ويخطط لجعله أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.