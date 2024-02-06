ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، سيغيب دومينيك سوبوسلاي لاعب خط وسط ليفربول، عن نهائي كأس كاراباو أمام تشيلسي بسبب الإصابة.وأشارت إلى أن فترة غياب سوبوسلاي ستتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، ما يعني أنه سيغيب عن 7 أو 8 مباريات رفقة ليفربول.وكان سوبوسلاي قد عاد مؤخرًا من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها أمام نيوكاسل، وظهر كبديل في الفوز 5-2 في كأس الاتحاد الإنجليزي على نورويتش، كما سجل في الفوز 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز على تشيلسي.ومع ذلك، غاب سوبوسلاي عن خسارة ليفربول أمام آرسنال، يوم الأحد، ضمن الجولة 23 من البريميرليج.ولم يتمكن يورجن كلوب مدرب ليفربول، من تقديم الكثير من التفاصيل حول إصابة سوبوسلاي قبل مباراة الجانرز، مشيرًا إلى أنها تبدو وكأنها تكرار للإصابة السابقة.