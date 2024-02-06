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صلاح يوجه رسالة وداع لفيتوريا
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
وجَّه نجم ليفربول ومنتخب الفراعنة محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، رسالة وداعية للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر.
ونشر صلاح، صورة له مع فيتوريا على حسابه بشبكة "إكس"، وكتب عليها: "شكرًا على كل شيء.. أتمنى لك الأفضل في المستقبل".
وودَّع المنتخب المصري، منافسات كأس الأمم الأفريقية، من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، ليقرر اتحاد الكرة توجيه الشكر إلى فيتوريا وجهازه الفني.
وتولى البرتغالي روي فيتوريا، قيادة منتخب مصر في تموز 2022 خلفا للمدرب المحلي إيهاب جلال.
ومن المقرر أن يكشف الاتحاد المصري خلال الأيام القليلة القادمة عن المدرب الجديد لمنتخب الفراعنة، ويعد حسام حسن الاسم الأقرب حتى الآن.
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