صلاح يوجه رسالة وداع لفيتوريا

وجَّه نجم ليفربول ومنتخب الفراعنة محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، رسالة وداعية للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

ونشر صلاح، صورة له مع فيتوريا على حسابه بشبكة "إكس"، وكتب عليها: "شكرًا على كل شيء.. أتمنى لك الأفضل في المستقبل".