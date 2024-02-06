برشلونة يتحرك لاختيار خليفة تشافي

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، لن يتصرف مسؤولو برشلونة بشكل متسرع في ملف المدرب الجديد، حيث يجب أن تحظى شخصيته بالإجماع في مجلس الإدارة.وأشارت إلى أن الرئيس خوان لابورتا يشارك بشكل مباشر جدا في الأمر برمته، حيث إن ديكو يعد قائمة المرشحين النهائيين، لكن الاختيار النهائي سيكون بيد لابورتا.وأوضحت أنه وصلت العديد من العروض على طاولة برشلونة، وبعضها مفاجئ للإدارة، لكن خريطة الطريق واضحة تمامًا بأن الهدف هو التعاقد مع مدرب من الطراز الأول يدرب على أعلى مستوى ولديه خبرة دولية.وإذا لم يعثر مسؤولو برشلونة على مدرب بهذه الصفات، سيتجهون إلى الخطة البديلة بمنح الفرصة لرافا ماركيز، مدرب رديف البارسا.وكشفت أن القائمة الأولى للمدربين المرشحين شهدت استبعاد خيارات مثل تياجو موتا (بولونيا) وميشيل (جيرونا)، على الرغم من حقيقة أن جزءًا من الإدارة الرياضية يحبه كثيرًا.وقالت "سبورت"، إن مدربين من خارج الليجا دخلوا في الصورة مثل أنطونيو كونتي، لكنه رفض بسبب أن أسلوبه لا يتناسب تماما مع فلسفة البارسا.كما أن بعض المدربين الآخرين استبعدوا أنفسهم مثل ميكيل أرتيتا وتوماس توخيل.