الأردن يهزم كوريا الجنوبية ويحجز بطاقة نهائي آسيا

تأهل منتخب الأردن إلى نهائي بطولة كأس آسيا، بعد تغلبه على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين اليوم الثلاثاء.

وسجل هدفي الأردن كل من يزن النعيمات في الدقيقة 53 وموسى التعمري في الدقيقة 66.



وجرت وقائع المباراة على استاد أحمد بن علي "المونديالي" في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.



وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الأردني إلى نهائي كأس آسيا 2023، بانتظار الفائز من مباراة قطر (البلد المُضيف) وإيران.