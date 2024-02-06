رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا للفراعنة

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري في اجتماعه اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن بجانب توأمه إبراهيم حسن على رأس القيادة الفنية للفراعنة.ولم يعلن الاتحاد المصري باقي تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة تحت قيادة حسام حسن.ورحل روي فيتوريا عن قيادة منتخب مصر بسبب الخروج أمام الكونغو الديمقراطية، من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.ويعد حسام حسن أحد أبرز النجوم في تاريخ منتخب مصر، علما بأنه الهداف التاريخي للفراعنة.وتولى حسام حسن بعد اعتزاله قيادة العديد من الأندية المصرية على رأسها الزمالك وبيراميدز وسموحة والاتحاد والمصري البورسعيدي.كما تولى حسام حسن قيادة منتخب الأردن في تجربة قصيرة خارج مصر.