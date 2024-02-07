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نصف نهائي كأس آسيا اليوم.. قطر تواجه إيران في مباراة "مثيرة"

رياضة

2024-02-07 | 02:10
نصف نهائي كأس آسيا اليوم.. قطر تواجه إيران في مباراة &quot;مثيرة&quot;
2,623 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تأهب منتخب قطر لمواجهة نظيره الإيراني، اليوم الأربعاء الساعة السادسة مساءً، في المباراة المُقررة إقامتها على أرضية ملعب "الثمامة" المونديالي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس آسيا 2024.

وتأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي كأس آسيا 2024؛ بفوزه على أوزبكستان (3-2 بركلات الترجيح) في دور الثمانية، عقب انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

أما منتخب إيران، فحجز مقعده في المربع الذهبي، بفوزه المثير 2-1 على اليابان، صاحبة الرقم القياسي في مرات التتويج بالبطولة (4 ألقاب).

ويعتقد مراقبون أن مباراة قطر وإيران تمثل واحدة من أصعب المواجهات في بطولة كأس آسيا 2024، بالنظر لقوة الفريقين، وتشابههما في نقاط رئيسية.

3 نقاط تجعل المنتخبَين القطري والإيراني "متشابِهَين":

أسلوب اللعب
يمكن تصنيف منتخبَي قطر وإيران في خانة المنتخبات الواقعية في كرة القدم؛ حيث يتعامل كلا الفريقين وفقًا لظروف كل مباراة، ليصبح قادرًا على الارتقاء بمستواه "هجومًا أو دفاعًا" متى احتاج إلى ذلك.

ويظهر جليًا من خلال مشاهدة منتخب قطر أن الفريق ليس "هجوميًا بحتًا"، ولا "يركن إلى الدفاع المتكتل" فقط؛ وإنما يمثل أسلوب لعبه مزيجًا بين العمل الهجومي والدفاعي، والأمر نفسه يطبقه منتخب إيران، رغم وجود اختلافات جوهرية في خطة كلا الفريقين؛ حيث يعول مدرب المنتخب القطري، ماركيز لوبيز، على طريقة 3-5-2، فيما يعتمد مدرب المنتخب الإيراني، أمير قلعة نويي، على طريقة 4-2-3-1.

ثنائية الهجوم
بالنظر إلى تركيبة منتخب قطر الهجومية، نجد أن الفريق يعتمد على ثنائية أكرم عفيف والمعز علي في القيام بدور مهم في عمليات الخط الأمامي، وهي حالة تتكرر مع منتخب إيران، الذي يعتمد هجوميًا على نجمَيه سردار أزمون ومهدي طارمي.

ويحتل أكرم عفيف وصافة هدافي البطولة حاليًا، برصيد 4 أهداف، متساويًا مع الياباني أياسي أويدا، فيما يحضر مهدي طارمي ضمن قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا للأهداف في المسابقة، برصيد 3 أهداف.

ووقّع المعز علي وسردار آزمون على هدف واحد لكل منهما، لكن كلا اللاعبَين يقوم بعمل كبير في صناعة فرص التسجيل، على غرار ما فعل اللاعب القطري في لقطة هدف عفيف أمام طاجيكستان بدور المجموعات، وأيضًا ما قام به آزمون من عمل هجومي لافت أمام اليابان، رغم عدم تمكنه من هز الشباك.

*المشوار إلى نصف نهائي كأس آسيا
يتشابه منتخبا قطر وإيران أيضًا في مشوارهما إلى نصف نهائي كأس آسيا 2024؛ فكلاهما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 انتصارات).

وحققت قطر انتصارات بـ(3-0) على لبنان و(1-0) أمام طاجيكستان و(1-0) ضد الصين، لتتأهل في صدارة المجموعة الأولى، فيما فازت إيران (4-1) على منتخب فلسطين و(1-0) ضد هونغ كونغ و(2-1) على الإمارات، ليتأهل "الفارسيون" في ريادة المجموعة الثالثة.

وعانى المنتخب القطري في مباراته بدور الـ16، أمام فلسطين، لكنه تأهل بعد فوزه 2-1، قبل أن يتخطى عقبة أوزبكستان في دور الـ8 بركلات الترجيح.

في المقابل، تجاوزت إيران مواجهة سوريا بثمن النهائي من خلال ركلات الترجيح، قبل أن تهزم اليابان 2-1 في ربع النهائي.

يعني ذلك أن كلا الفريقين حقق فوزين في الأدوار الإقصائية حتى الآن؛ أحدهما شاق بنتيجة 2-1، والآخر بركلات الترجيح.
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