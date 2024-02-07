السومرية تفصل "احتمالية" تقرب العراق من كأس العالم 2026.. هل سيعمل عليها كاساس؟

السومرية نيوز – رياضة



دائماً ما نجد ان المنتخب الوطني العراقي في المستوى الثاني خلال اجراء قرعة لبطولة في القارة الاسيوية وكذلك التصفيات المؤهلة الى كأس العالم، لكن أمام الاتحاد العراقي لكرة القدم، فرصة كبيرة لتقريب "أسود الرافدين" من الوصول الى كأس العالم 2026 وتحقيق حلم العراقيين.



*معركة التصنيف



يقع العراق حالياً في المستوى الثاني في قارة آسيا، وهذه المستويات تعتمد على التصنيف العالمي، حيث يقع كل من اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية وقطر في المستوى الأول (كل هذه المنتخبات تتقدم على العراق في التصنيف العالمي)، وهذا ما حصل في قرعة كأس آسيا لكرة القدم 2023 الجارية الان في قطر.



وقبل قرابة 4 أشهر من اجراء "قرعة الحسم" التي يتأهل من خلالها 8 منتخبات آسيوية إلى مونديال القادم، يحتاج العراق للتقدم على أحد المنتخبات الموجود في المستوى الاول في قارة آسيا، وفي الأرجح على قطر أو السعودية.



وهذا التقدم ان حصل سيبعد المنتخب العراقي عن مواجهة منتخبات المستوى الأول في "القرعة الحسم" التي يتأهل من خلالها 8 منتخبات آسيوية إلى مونديال القادم، وبالتالي سيكون العراق قاب قوسين أو ادنى من الوصول الى كأس العالم 2026.



ويحتاج منتخب العراق إلى 33.26 نقطة لتخطي السعودية في التصنيف العالمي ليقفز إلى المستوى الأول في آسيا، والتخطي يحتاج إقامة مباريات ودية في البصرة أو مكان أخر مع منتخبات تصنيفها تحت الـ50 لضمان الفوز عليها، وتحقيق نقاط أكثر والتقدم في التصنيف، حيث ان كل فوز يعطي للعراق من 11 الى 17 نقطة، وكذلك الفوز في جميع المباريات القادمة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكاس العالم 2026. يقع العراق حالياً في المستوى الثاني في قارة آسيا، وهذه المستويات تعتمد على التصنيف العالمي، حيث يقع كل من اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية وقطر في المستوى الأول (كل هذه المنتخبات تتقدم على العراق في التصنيف العالمي)، وهذا ما حصل في قرعة كأس آسيا لكرة القدم 2023 الجارية الان في قطر.وقبل قرابة 4 أشهر من اجراء "قرعة الحسم" التي يتأهل من خلالها 8 منتخبات آسيوية إلى مونديال القادم، يحتاج العراق للتقدم على أحد المنتخبات الموجود في المستوى الاول في قارة آسيا، وفي الأرجح على قطر أو السعودية.وهذا التقدم ان حصل سيبعد المنتخب العراقي عن مواجهة منتخبات المستوى الأول في "القرعة الحسم" التي يتأهل من خلالها 8 منتخبات آسيوية إلى مونديال القادم، وبالتالي سيكون العراق قاب قوسين أو ادنى من الوصول الى كأس العالم 2026.ويحتاج منتخب العراق إلى 33.26 نقطة لتخطي السعودية في التصنيف العالمي ليقفز إلى المستوى الأول في آسيا، والتخطي يحتاج إقامة مباريات ودية في البصرة أو مكان أخر مع منتخبات تصنيفها تحت الـ50 لضمان الفوز عليها، وتحقيق نقاط أكثر والتقدم في التصنيف، حيث ان كل فوز يعطي للعراق من 11 الى 17 نقطة، وكذلك الفوز في جميع المباريات القادمة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكاس العالم 2026.



حقق المنتخب الوطني العراقي مؤخراً، فوزاً على منتخب فيتنام ضمن الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكاس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وبهذا الفوز رفع العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما بقي رصيد فيتنام عند النقطة الثالثة في المركز الثاني. حقق المنتخب الوطني العراقي مؤخراً، فوزاً على منتخب فيتنام ضمن الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكاس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وبهذا الفوز رفع العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما بقي رصيد فيتنام عند النقطة الثالثة في المركز الثاني.