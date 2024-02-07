انجاز تاريخي.. قطر تزيح إيران وتعبر إلى نهائي آسيا

وسجل المنتخب الايراني اولاً عبر اللاعب سردار ازمون في الدقيقة الرابعة من المباراة، فيما عادل العنابي سريعاً في الدقيقة 17 جاسم الجابر.وسجل المنتخب القطري الهدف الثاني في الدقيقة 43 عبر أكرم عفيف، ثم عادل إيران النتيجة في الدقيقة 51 عبر ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب علي رضا.وجاء هدف الفوز للمنتخب العنابي عند الدقيقة 82 عبر اللاعب المعز علي.وبهذا الفوز كتب المنتخب القطري التاريخ في سجلاته الرياضية، ووصل لنهائي البطولة الأعرق في قارة آسيا للمرة الثانية على التولي، بعد أن حصد اللقب في النسخة الأخيرة من البطولة التي استضافتها الإمارات في 2019.ويلاقي منتخب قطر نظيره الاردن يوم السبت المقبل في نهائي بطولة اسيا 2023.