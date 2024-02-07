قائمة هدافي آسيا قبل النهائي.. أيمن حسين ما يزال متصدراً

وتأهلت قطر والأردن الى نهائي البطولة الآسيوية على حساب إيران وكوريا الجنوبية.

وانطلقت النسخة الـ18 من كأس آسيا في قطر، الجمعة 12 كانون ثانٍ 2024، وتنتهي السبت 10 شباط 2024.وتصدر حسين القائمة بعشرة أهداف يليه اللاعب القطري أكرم عفيف برصيد خمسة أهداف، ومن ثم اللاعب الياباني أياسي يويدا بأربعة أهداف.وأدناه قائمة هدافي البطولة..