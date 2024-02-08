قرار تاريخي.. الخليفي يقرر مغادرة "حديقة الامراء"

وقال الخليفي أن "إدارة النادي بصدد البحث عن ملعب جديد لاستضافة مباريات الفريق".وصرح ناصر عبر شبكة "فرانس بلو": "يقال في الفترة الحالية بكل سهولة إن ملعب حديقة الأمراء ليس للبيع".وأضاف رئيس النادي الباريسي: "نعلم تماما ما يريده من يصرح بهذا الكلام، ولقد أهدرنا سنوات في محاولة شراء ملعب حديقة الأمراء".وأتم الخليفي تصريحاته في هذا الشأن "لقد انتهى النقاش في هذا الموضوع ونريد الانتقال إلى ملعب آخر".وكانت تقارير صحفية في فرنسا أشارت إلى أن باريس يفاضل بين بناء ملعب جديد بسعة جماهيرية أكبر أو الانتقال مؤقتا إلى أحد الملاعب الكبيرة مثل (دو فرانس).