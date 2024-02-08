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الكشف عن موعد عودة صلاح لصفوف ليفربول
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موعد عودة نجم منتخب الفراعنة محمد صلاح لصفوف ناديه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأفادت تقارير صحفية أن "اللاعب المصري سيعزز صفوف ليفربول في مباراة بيرنلي يوم السبت بالدوري الانجليزي الممتاز وفي حال عدم مشاركته في التشكيلة الأساسية سيتواجد على مقاعد البدلاء وذلك بعد تعافيه من الإصابة العضلية".
وكان محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر قد تعرض للإصابة خلال مباراة بلاده أمام غانا في كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات دور المجموعات.
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