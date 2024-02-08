نيمار يشعل غضب جماهير الهلال عبر "قبلة"

ويغيب نيمار عن صفوف الهلال منذ تشرين الأول الماضي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة منتخب بلاده البرازيل ضد أوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.ويخضع نيمار لبرنامج علاجي وتأهيلي في البرازيل طوال الفترة الماضية، استعدادًا للعودة إلى الملاعب مع انطلاق الموسم الجديد.وحرص نيمار على حضور مباراة فريقه السابق سانتوس ضد كورينثيانز بالدوري البرازيلي من المدرجات.وحسم سانتوس المباراة، التي أقيمت فجر اليوم الخميس، بهدف نظيف.وارتدى نيمار قميصًا بشعار سانتوس، كما قبّل الشعار موجهًا تحية لجماهير فريقه القديم.ولعب نيمار لسانتوس في الفترة من 2009 حتى 2013 قبل انتقاله إلى برشلونة، لكن تصرف نيمار أثار غضب جماهير فريقه الحالي الهلال، وهو ما ظهر من التعليقات عبر منصة "إكس".وتساءل حساب يدعى "عهد": "متى يدعمنا؟"، فيما قال حساب يحمل اسم "أوزيل"، "روح لهم"، في إشارة لمطالبته برحيل نيمار عن صفوف الزعيم.وقال حساب باسم "أفنان": "يخرب بيت القهر، واحنا مو معبرنا"، فيما قال آخر باسم "ناز ": "ولا جاء ببالو يدعمنا !!!".وكتب "غَيم": "على أي أساس يلبس تيشيرت ناديه السابق وهو ملتزم بعقد مع الهلال والمعروف أن أي لاعب ما يلبس تيشيرتات أندية ثانية غير النادي الي ملتزم معه بعقد أو يكون مع منتخبه فقط بس زودها ذا !".وفي نفس الإطار، علق "زياد"، "أقسم بالله مفروض يتعاقب على التصرفات ذي، أنت ملتزم بعقد مع فريق".