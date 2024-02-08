إضافة الى الصفراء والحمراء.. "فيفا" يقر استخدام البطاقة الزرقاء

وقالت الصحيفة، ان " مشرعي كرة القدم في مجلس الاتحاد الدولي "فيفا" وافقوا على تطبيق قرار البطاقة الزرقاء في المباريات".وأضافت ان "تلك البطاقة تعني طرد اللاعب لمدة 10 دقائق وفي حال تلقى اللاعب نفسه بطاقتين فهذا يعني طرده نهائيا من المباراة، وقد يتم تطبيق القانون في كأس الاتحاد الانجليزي لأول مرة الموسم المقبل".