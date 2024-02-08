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إضافة الى الصفراء والحمراء.. "فيفا" يقر استخدام البطاقة الزرقاء

رياضة

2024-02-08 | 11:06
إضافة الى الصفراء والحمراء.. &quot;فيفا&quot; يقر استخدام البطاقة الزرقاء
المصدر:
وكالات
5,815 مشاهدة

أكدت صحيفة تيليغراف البريطانية، اليوم الخميس، أن مشرعي كرة القدم في مجلس الاتحاد الدولي "فيفا" وافقوا على تطبيق قرار البطاقة الزرقاء في المباريات.

وقالت الصحيفة، ان " مشرعي كرة القدم في مجلس الاتحاد الدولي "فيفا" وافقوا على تطبيق قرار البطاقة الزرقاء في المباريات".

وأضافت ان "تلك البطاقة تعني طرد اللاعب لمدة 10 دقائق وفي حال تلقى اللاعب نفسه بطاقتين فهذا يعني طرده نهائيا من المباراة، وقد يتم تطبيق القانون في كأس الاتحاد الانجليزي لأول مرة الموسم المقبل".
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