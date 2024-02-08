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اسبانيا ترفض التوقيع على بيان فرنسي بشأن "السوبرليج"
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
رفضت إسبانيا، اليوم الخميس، التوقيع على بيان مشترك صدر من فرنسا، لأن الحكومة في مدريد رأت أن في ذلك البيان هجوم سابق لأوانه على بطولة دوري السوبر الأوروبي، لتكون الدولة الوحيدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي رفضت التوقيع.
وأصدرت وزارة الرياضة الفرنسية، بيانا غير ملزم، وقعت عليه 25 دولة أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء إسبانيا.
وبينما لم يذكر البيان بطولة دوري السوبر الأوروبي صراحة، فإنه أوضح أنه يدعو الاتحادات الرياضية إلى تنظيم بطولات تتوافق مع مبادئ الالتزام وتكافؤ الفرص والجدارة الرياضية، وكذلك الربط بين الأداء السنوي للأندية في مسابقاتها المحلية والتأهل للبطولات القارية.
واعتبر المجلس الأعلى للرياضة، لغة البيان، بمثابة انتقاد لبطولة دوري السوبر الأوروبي، والتي يدعمها ناديا ريال مدريد وبرشلونة.
وأوضح المجلس في بيان له، اليوم الخميس، أن "حكومته لا ترغب في اتخاذ موقف رسمي من السوبر ليج، حتى تبت المحكمة التجارية الإسبانية في القضية المرفوعة من جانب الأندية المتمردة على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)".
وعوضا عن ذلك أوضحت إسبانيا أنه "سيتم عقد اجتماع رسمي مع وزراء الرياضة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة دوري السوبر الأوروبي".
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