بالصورة.. هكذا رد رونالدو على هتاف جماهير الهلال لميسي

رد كريستيانو رونالدو قائد النصر، على هتافات جماهير الهلال الاستفزازية لغريمه ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، خلال ديربي الرياض.

وحاولت جماهير الهلال استفزاز رونالدو بترديد اسم ميسي في المدرجات، في مشهد بات معتادا بالمباريات الكبرى للنصر في الفترة الأخيرة.

لكن كريستيانو رونالدو، كعادته، رد ساخرا بإشارة يطلب فيها من الجماهير أن ترفع أصواتها أكثر.

وتكرر المشهد ذاته في مباراة الفريقين في الأول من كانون الثاني الماضي في الدور الأول من الموسم الجاري للدوري السعودي للمحترفين.

وخسر النصر، بقيادة رونالدو، على يد الهلال الخميس، بثنائية نظيفة في مباراة أقيمت على ملعب "المملكة أرينا" في نهائي كأس موسم الرياض.