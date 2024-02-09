ضجة في السعودية بعد تصرف "غير أخلاقي" من كريستيانو رونالدو

السومرية نيوز – رياضة



رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر بحركة "لا أخلاقية" على جماهير الهلال بعد خسارة فريقه أمام "الزعيم" في كأس موسم الرياض مساء أمس الخميس.

وعقب نهاية المباراة قام أحد المشجعين برمي "شال" يحمل شعار الهلال على رونالدو في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس.



والتقط رونالدو "الشال" وظهر وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير الهلال من خلال وضعه "الشال" في "سرواله" (الشورت) قبل أن يلقيه على الأرض.



وأثار تصرف رونالدو ضجة واسعة في السعودية خاصة من جانب جماهير الهلال التي طالبت بإنزال أقسى العقوبات على "الدون".



وتوج فريق الهلال بلقب كأس موسم الرياض، وذلك عقب تغلبه على النصر بهدفين دون رد.