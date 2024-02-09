مورينيو: لا أحد يستطيع تدريب ميسي

وقال مورينيو، خلال تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "لدي الكثير من الذكريات الرائعة والسيئة أيضاً، وإذا اضطررت لاختيار أفضل لحظة سأختار أحدث الألقاب".وأضاف: "قد لا يكون هذا هو أهم لقب فزت به، لكن بالنظر لحجم السعادة التي جلبتها، ولأنها كانت الأقرب، سأقول دوري المؤتمر الأوروبي في روما".وتابع: "كان هناك الكثير من الأشياء الرائعة في مسيرتي، والعديد من المباريات التي يجب تذكرها، ومن المستحيل اختيار واحدة أو اثنتين فقط".وأردف البرتغالي: "لدي أيضاً العديد من الذكريات السيئة، مثل خسارة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك خسارة نهائي الدوري الأوروبي، لأن الحكم قرر أننا لن نفوز، هناك الكثير من الذكريات السيئة".وسُئل المدرب البرتغالي عمّن يتمنى أن يعمل معه خلال مسيرته، وأجاب: "لم أتمكن مطلقاً من تدريب ليونيل ميسي، وأرى أنه لا يستطيع أحد تدريب ميسي، أمر سخيف أن تعتقد أنه يمكنك تدريبه لأنه ولد بكل شيء ويعرف كل شيء بالفعل".واستطرد جوزيه عن ميسي: "ربما يعلمك بعض الأشياء، كل ما يمكنك قوله هو أنه يكون لك الشرف لوجوده في فريقك".واختتم: "كنت أود أن يكون دي روسي في فريقي إنتر وريال مدريد، لكن لم يكن ذلك ممكناً. كنت أريد أيضاً أن يكون توتي في إنتر لكن ذلك لم يكن ممكناً، هؤلاء هم اللاعبون الذين أردتهم دائماً في مسيرتي".