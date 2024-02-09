باريس يصدر بياناً حاسماً حول مبابي

وذكر بيان النادي، أن "مبابي لم يشارك في التدريبات الجماعية، مكتفيا بأداء تدريبات منفردة"، لافتاً إلى أن "انضمام كيليان مبابي لقائمة الفريق لخوض مباراة ليل في الدوري الفرنسي، ليس محل شك".وكان النجم الباريسي قد تعرض لإصابة قوية في كاحل القدم اليسرى خلال مباراة بريست مساء الأربعاء في ثمن نهائي كأس فرنسا.