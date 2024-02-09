هل سيعود نجمي الريال لمواجهة جيرونا؟

وشارك الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور والمدافع الألماني أنطونيو روديغر في المران الجماعي للفريق الملكي اليوم الجمعة، عشية مواجهة جيرونا، التي سيغيب عنها ناتشو فيرنانديز بسبب حمل عضلي زائد.وتدرب فينيسيوس، الذي غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي بسبب مشكلات في الظهر، مع باقي زملائه لليوم الثاني تواليا.من جانبه، انضم روديغر للمران الجماعي لأول مرة اليوم بعد غيابه بسبب كدمة قوية تعرض لها في الفخذ اليسرى أثناء مواجهة خيتافي قبل 8 أيام.وقد يضطر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للتعجيل بعودة اللاعب الألماني أمام جيرونا بسبب افتقاره لوجود مدافعين أصحاء، في ظل غياب البرازيلي إيدير ميليتاو والنمساوي دافيد ألابا، نتيجة إصابات طويلة.كما زادت أعباء أنشيلوتي الدفاعية بعدما أثرت كثرة المباريات التي خاضها ناتشو فيرنانديز، نتيجة غياب ميليتاو وألابا، سلباً على قائد ريال مدريد، حيث تعرض لحمل عضلي زائد سيمنعه من اللعب غدا السبت أمام وصيف الليغا بفارق نقطتين خلف الملكي.