بنزيما يحسم موقفه من البقاء في اتحاد جدة

ودخل بنزيما في أزمة مؤخرا مع جاياردو بسبب غيابه دون إذن عن تدريبات الاتحاد، ليجد نفسه خارج معسكر "العميد" في مدينة دبي.كما تم استبعاده من مباراتي الفيصلي في كأس الملك والطائي بدوري روشن للمحترفين، قبل أن يتم حل الأزمة بواسطة إدارة "العميد".وقال بنزيما لمجلة "GQ Middle East" الأمريكية: "الناس عندما يشاهدون القميص رقم (9)، يعتقدون بأن هذا الشخص يمكنه تسجيل 50 هدفا ولكن هذا الأمر ليس صحيحا".وأضاف: "بالنسبة لي هي معايير خاطئة بكل تأكيد، لأنني ألعب ضمن مجموعة مكونة من 11 لاعبا، وهدفي هو أن أساعد الفريق بأقصى طريقة ممكنة".وتطرق للحديث عن إمكانية اعتزاله، قائلا: "أنا من سيقرر متى ستنتهي مسيرتي مع الاتحاد، والوقت سيخبرنا بما سيحدث مستقبلا".وأردف: "أود أن يتذكرني الناس كشخص بدأ من القاع وشق طريقه إلى القمة بمفرده، على الرغم من العقبات التي عانيت منها، وهذا شيء يجعلني فخورا بنفسي".وأشار: "وجودي في السعودية يمثل تحديا جديدا، وأنا أحب هذا التحدي.. أنا لست لاعب كرة قدم هنا في المملكة، بل أنا سفير أيضا.. مهمتي المساعدة في جلب أبرز اللاعبين الأوروبيين، إلى الدوري السعودي".