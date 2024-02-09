قاعدة جديدة في "البريميرليج" تهدد مانشستر سيتي ونيوكاسل

وتمت الموافقة على القاعدة الجديدة، التي لم تعرف تفاصيلها بعد هذا الأسبوع في اجتماعين عقدا في لندن بين ممثلين عن الفرق ال20 بالدوري الإنجليزي.جاء إقرار القاعدة بفضل موافقة 12 فريقا، ورفض 4 وامتناع فريقين عن التصويت.ووفقا لصحيفة "The Athletic"، فإن إحدى الفرق التي كانت تعارض تشديد الإجراءات هو مانشستر سيتي، الذي يضم رعاته العديد من الشركات التابعة للإمارات، التي تمتلك أيضا النادي.وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان صدر اليوم الجمعة: "بعد مراجعة مطولة للقاعدة الحالية للمعاملات بين الاتحادات ذات الصلة والسوق العادلة، وافقت الأندية على سلسلة من الترتيبات لتحسين كفاءة ودقة النظام".وفي تشرين الثاني الماضي، شارك ممثلو الدوري الممتاز بالفعل في تصويت على إجراءات مماثلة، وكانت النتيجة في تلك المناسبة سلبية.كما لم تتمكن الأندية من المضي قدما نحو تبني إجراء نهاية العام الماضي لمنع الفرق من الاستفادة من انتقالات الأندية ذات الملكية نفسها في الميركاتو الشتوي، بهدف عرقلة إبرام صفقات محتملة بين نيوكاسل ونادي ما في السعودية.