أدار 5 مباريات لها وانتصرت بها.. حكم نهائي كأس اسيا "ورقة تفاؤل" لقطر

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكما من شرق القارة، لإبعاده عن دائرة الجدل العربية، خاصة مع انتشار الحالات المثيرة للجدل من الحكام خلال البطولة، بحسب سكاي نيوز.ويمتلك نينغ الكثير من المفارقات الجدلية بتاريخه، حيث في عام 2015، كان ما نينغ في قلب الجدل بعد أن منح ثلاث بطاقات حمراء في ديربي شنغهاي بين شنغهاي اس آي بي جي وشانغهاي شينهوا.دخل ما نينغ إلى الأضواء مرة أخرى في صيف 2022، بعد أن تعرض للضرب عمدا من قبل اللاعب البرازيلي هنريكي دورادو أثناء إدارته لمباراة في الدوري الصيني الممتاز، وبعد أيام، أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم إيقاف اللاعب لمدة 12 شهرا، وهي العقوبة الأشد في تاريخ الدوري.الحكم الصيني تعرض لحملة هجوم على الإنترنت، من قبل الجماهير الكورية، بسبب منحه 5 بطاقات صفراء للاعبي كوريا الجنوبية، خلال المباراة أمام البحرين.يحمل نينغ تاريخا يجعل الجماهير القطرية تتفاءل به، فنتائج "العنابي" ممتازة، في المباريات التي أدارها، بحسب سكاي نيوز.وحقق المنتخب القطري هذه النتائج الإيجابية بإدارة ما نينغ:2013: الانتصار على مصر 3-1 في مباراة ودية.2019: الانتصار على لبنان 2-0 في دور المجموعات لبطولة كأس آسيا في الإمارات.2021: الانتصار على الهند 1-0 في مجموعة تصفيات كأس العالم.2023: الانتصار على الكويت 2-0 في "خليجي البصرة".2024: الانتصار على فلسطين 2-1 في دور الـ16 من كأس آسيا الحالية.