عجلة "نجوم العراق" تعاود الدوران بعد التوقف.. تعرف على مباريات اليوم

سيستضيف فريق الحدود نظيره القادم من الشمال زاخو في الساعة الثانية ظهراً على ملعب الساحر أحمد راضي، فيما يواجه فريق الطلبة نظيره نفط البصرة على ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة والنصف عصراً.وفريق دهوك سيضيف على ملعبه نظيره القاسم في الساعة الرابعة والنصف عصراً، بينما تقام مباراة فريق القوة الجوية والقادم من الجنوب فريق الميناء على ملعب الشعب الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساءً.هذا ويتصدر فريق القوة الجوية لائحة ترتيب فرق الدوري برصيد (30) نقطة يليه فريق الشرطة برصيد (28) نقطة، فيما يحل فريق الزوراء بالمركز الثالث برصيد (23) نقطة.يذكر أن دوري نجوم العراق توقف منذ مطلع كانون الثاني الماضي، بسبب استحقاق المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا بقطر.