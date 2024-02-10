5 ملايين دولار بانتظار البطل.. قطر تصارع الأردن بنهائي كأس آسيا 2023

يلتقى منتخب قطر مع منتخب الأردن فى السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب "لوسيل"، فى المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة حاليا فى قطر.*قطر ضد الأردنوحجز منتخب قطر مقعده في نهائي كأس آسيا للنسخة الثانية على التوالي، بفوزه مساء الأربعاء، على منتخب إيران بنتيجة 3-2، في نصف نهائي كأس آسيا 2023، في المباراة التي جمعتهما على استاد الثمامة، ليتأهل لمواجهة الأردن السبت المقبل على ملعب لوسيل في نهائي البطولة، بينما تأهل الأردن على حساب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0.بدأ منتخب قطر بطولة كأس آسيا المقامة على أرضها، بشكل مميز بعدما تصدر المجموعة الأولى التى تضم طاجيكستان والصين ولبنان بالعلامة الكاملة بعد الفوز على لبنان بثلاثية نظيفة، ثم على طاجيكستان بهدف نظيف، ثم الانتصار على الصين فى الجولة الثالثة بهدف نظيف.*الأردن ضد قطروتأهل منتخب قطر إلى دور ثمن النهائى ليواجه فلسطين فى مواجهة عربية خالصة، وتمكن العنابى من الفوز بهدفين مقابل هدف، ليواصل التقدم بثبات فى البطولة التى تقام على أرضه ووسط جماهيره.وتغلب منتخب قطر بصعوبة بالغة على منتخب أوزبكستان 3 /2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1/1، واستطاع التغلب على منتخب إيران فى مباراة نصف النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصل إلى المباراة الختامية أمام منتخب الأردن.*جوائز كأس آسياويحصل بطل كأس آسيا على 5 ملايين دولار، بينما يحصد الوصيف على 3 ملايين دولار، في حين يحصل أصحاب المركز الثالث والرابع على مليون دولار، بينما يحصل باقى المنتخبات المشاركة على 200 ألف دولار.