كم حصل "أسود الرافدين" من أموال خلال مشاركتهم في كأس آسيا؟

السومرية نيوز – رياضة



لم يكن خروج المنتخب الوطني العراقي، من نسخة 2023 من أمم آسيا التي تحتضنها دولة قطر، "مؤلم" من الناحية المعنوية فقط، بل قاد الى خسائر مالية كانت في متناول اليد لكتيبة المدرب خيسوس كاساس.







وبحسب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن الجائزة الكبرى لكأس آسيا 2024 التي يحصل عليها الفائز باللقب هي 5 ملايين دولار، أما جائزة الوصيف فتبلغ 3 ملايين دولار. كما يتقاضى المنتخبان المودعان من نصف النهائي مليون دولار لكلٍ منهما (إيران وكوريا الجنوبية)، أما بقية المنتخبات، فتحصل على الجائزة المالية للمشاركة والتي تبلغ 200 ألف دولار. ويستضيف ملعب لوسيل المونديالي بالعاصمة الدوحة نهائي كأس آسيا 2024، والذي سيكون هذه المرة عربيًّا خالصًا، بين قطر والأردن، اليوم السبت، بداية من الساعة السادسة مساءً (18:00) بتوقيت العراق وقطر (المستضيفة)، ويديرها الحكم الصيني ما نينغ.وبحسب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن الجائزة الكبرى لكأس آسيا 2024 التي يحصل عليها الفائز باللقب هي 5 ملايين دولار، أما جائزة الوصيف فتبلغ 3 ملايين دولار. كما يتقاضى المنتخبان المودعان من نصف النهائي مليون دولار لكلٍ منهما (إيران وكوريا الجنوبية)، أما بقية المنتخبات، فتحصل على الجائزة المالية للمشاركة والتي تبلغ 200 ألف دولار.



وهذا يعني حصول المنتخب الوطني العراقي، على 200 ألف دولار فقط، جراء خروجه أمام منتخب الأردن، حيث سجل الاخير هدفين في الوقت بدل الضائع ليقلب تأخره بهدفين لواحد إلى فوز مثير 3-2 في كأس آسيا لكرة القدم، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة، في مباراة شهدت طرد أيمن حسين، في الدقيقة 77 بسبب احتفاله عقب الهدف الثاني.



وساد الحزن، البعثة العراقية والجماهير، عقب الخروج من البطولة رغم المستويات الكبيرة التي قدمها "أسود الرافدين" بدور المجموعات بعد صدارتهم للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.













