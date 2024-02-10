عفيف يهدد صدارة أيمن حسين لهدافي كأس آسيا... لمن ستذهب الجائزة إذا تعادلا؟

السومرية نيوز – رياضة



على الرغم من خروج العراق من بطولة كأس آسيا قطر 2023، فإنه ما يزال يهيمن أيمن حسين على صدارة جدول هدافي كأس آسيا برصيد 6 أهداف، بفارق هدف وحيد على النجم القطري أكرم عفيف.



ويتأهب عالم كرة القدم لمتابعة نهائي كأس آسيا 2024 بين الأردن وقطر، والمُقررة إقامته اليوم السبت على أرضية ملعب "لوسيل" المونديالي، بدايةً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت العراق ومكة المُكرمة والدوحة وعمّان (الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة).

يقترب أكرم عفيف من متصدر الهدافين أيمن حسين ✨



من سيتوج بلقب هداف #كأس_آسيا2023؟ 🤔#هَيّا_آسيا pic.twitter.com/c4yCJCScg8 — كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) February 8, 2024



وسيتوج اللاعب العراقي أيمن حسين، بلقب هداف كأس آسيا في حالة فشل تسجيل أكرم لأي هدف في المباراة النهائية اليوم، أما في حال سجل هدف وتعادل اللاعبان، فإن لوائح بطولة كاس اسيا، تنص على ان عندما يتساوى لاعبان أو أكثر في عدد الأهداف بكأس آسيا، يتم اللجوء لعدد الأهداف التي صنعها كل لاعب، وبناء عليه يفوز أحد اللاعبين بالجائزة، بالتالي ستذهب الجائرة اللاعب القطري أكرم عفيف، لأنه يملك 3 تمريرات حاسمة. وسيتوج اللاعب العراقي أيمن حسين، بلقب هداف كأس آسيا في حالة فشل تسجيل أكرم لأي هدف في المباراة النهائية اليوم، أما في حال سجل هدف وتعادل اللاعبان، فإن لوائح بطولة كاس اسيا، تنص على ان عندما يتساوى لاعبان أو أكثر في عدد الأهداف بكأس آسيا، يتم اللجوء لعدد الأهداف التي صنعها كل لاعب، وبناء عليه يفوز أحد اللاعبين بالجائزة، بالتالي ستذهب الجائرة اللاعب القطري أكرم عفيف، لأنه يملك 3 تمريرات حاسمة.