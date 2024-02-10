كأس آسيا.. مدرب الأردن يفشل في تجاوز عقدة الأربعين عاماً

فشل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للمنتخب الأردني، في تكرار إنجاز ظل صامدا لمدة 40 عاما في كأس آسيا.



وخسر المنتخب الأردني نهائي كأس آسيا أمام المنتخب القطري بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم السبت.