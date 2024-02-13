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غوارديولا يمتدح هالاند: ارقامه لم يحققها ميسي

رياضة

2024-02-13 | 08:11
غوارديولا يمتدح هالاند: ارقامه لم يحققها ميسي
95 مشاهدة

صرح الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بأن ما حققه النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، في دوري أبطال أوروبا لم يحققه حتى النجم الأرجنتيني ليونيل في مثل سنه.

وقدم المهاجم النرويجي مستوى مذهلا، مع مانشستر سيتي، الذي انضم إليه في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، خاصة الموسم الماضي، الذي شهد تسجيله 52 هدفا في جميع المسابقات، ليساهم بشكل كبير في تتويج السيتي بالثلاثية التاريخية، الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، الذي أحرزه لأول مرة في تاريخه.

وبدأ هالاند هذا الموسم بطريقة مماثلة قبل أن يغيب لمدة شهرين بسبب إصابة في القدم، لكنه أصبح الآن جاهزا مرة أخرى.

وتكللت عودته بتسجيل هدفي مانشستر سيتي في مرمى ضيفه إيفرتون (2-0) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وانفرد هالاند بصدارة ترتيب هدافي الدوري "البريمير ليغ" برصيد 16 هدفا، مبتعدا بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

ورد غوارديولا خلال مؤتمر صحفي قبل مباراته أمام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، المقررة مساء اليوم الثلاثاء، على سؤال حول أداء هالاند الرائع، قائلا: "بالطبع، لقد جاء إلى هنا بعد أن فزنا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين على التوالي، لكنه تأقلم بشكل جيد هنا".

وتابع المدرب افسباني في حديثه الذي نقله الموقع الرسمي للسيتي: "أعتقد أن لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين هنا، وشخصيات جيدة تحتضن اللاعبين الجدد، مثل هذا الموسم، ماتيو كوفاتشيتش، جيريمي، ماتيوس، جوسكو احتاجوا في الواقع إلى يوم واحد لكي يصبحوا جزءا من الفريق".

وأضاف: "يأتي هذا لأننا نملك قائدا وطاقما رائعين وهذا ما شعر به هالاند، وفور وصوله كان جزءا من هذه المجموعة، وبعد ذلك نلعب".

وأوضح غوارديولا: "لا تقلق لدينا الوقت، لم تأت لبضعة أيام، بل لمدة 3 أو 4 سنوات بسبب العقد الذي وقعه، قلنا إن لديك الوقت".

وشدد مدرب السيتي: "نحن لا نضغط عليه ونقول إن عليك تسجيل الأهداف، قلنا تأقلم مع ما نقوم به والباقي سيأتي بشكل طبيعي".

واستطرد: "هالاند قوي ذهنيا وبعد هدف واحد، يريد الثاني ثم الثالث، أرقامه في عمره بدوري أبطال أوروبا حتى ميسي لم يحققها في مثل سنه، إنه لا يصدق".

وواصل: "لقد سجل الأهداف في كل مكان طوال الوقت، لديه عقلية وسمات ومهارات مميزة ونحن سعداء بوجوده وبعودته بعد شهرين من الغياب".

وأردف غوارديولا: "لقد مر وقت طويل، مثل كيفين دي بروين الذي غاب لمدة 5 أشهر لكنهما عادا الآن، ونحن سعداء حقا".

ويعود نادي كوبنهاغن للمنافسات هذا العام بعد عطلة شتوية طويلة، بينما يخوض مانشستر سيتي المواجهة، بعد تحققيه الفوز في 10 مباريات متتالية بمختلف المسابقات.

ورغم ذلك، يعتقد غوارديولا أن هذه المرحلة من دوري الأبطال ليست سهلة دائما، بقوله: "تخبرني تجربتي أن مباراة الذهاب في دور الـ16 تكون صعبة دائما، الاستثناء كان سبورتنغ لشبونة البرتغالي قبل عامين عندما فزنا 5-0، لكننا سجلنا أهدافنا من 6 فرص".

واختتم بيب غوارديولا حديثه: "لكنني دائما أكن احتراما كبيرا للمباراة الأولى في دور الـ16".
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