"فيفا" يكشف عن أكثر الأندية إنفاقا في الميركاتو الشتوي

وقال الاتحاد في تقريره: "المبلغ ضعف الإجمالي الذي دفعته الأندية الفرنسية العام الماضي خلال فترة الانتقالات نفسها، بزيادة قدرها 121.1 بالمئة مقارنة مع شهر كانون الثاني 2023.كما أنها المرة الأولى منذ عام 2017 التي تتفوق فيها دولة أخرى على الأندية الإنجليزية، التي أنفقت 170 مليون يورو في "ميركاتو الشتاء".وبشكل عام، كان الدوري الإنجليزي أكثر تحفظا بعد موجة من عمليات الاستحواذ، لا سيما تحت قيادة تشلسي الذي انتقلت ملكيته إلى كونسورتيوم يقوده الأميركي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول.وفي الاتجاه الآخر، حصلت البرازيل على أكبر قدر من رسوم الانتقالات، بحوالي 233 مليون يورو.وتم تسجيل 4716 آلاف صفقة على مستوى العالم بمبلغ إجمالي قدره 1.35 مليار يورو، أي أقل بنسبة 8.2 بالمئة عما كان عليه في كانون الثاني 2023، وهو ما يمثل، رغم ذلك، ثاني أعلى إجمالي في التاريخ لنافذة انتقالات شتوية.ولدى اللاعبات، تم تحطيم رقم قياسي جديد بإنفاق 1.94 مليون يورو في كانون الثاني 2024، بزيادة قدرها 165.5 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.