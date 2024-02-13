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الكشف عن مفاجأة بشأن خليفة تشافي

رياضة

2024-02-13 | 10:56
الكشف عن مفاجأة بشأن خليفة تشافي
المصدر:
موقع كووورة
867 مشاهدة

انضم مرشح جديد إلى قائمة المدربين المحتملين لبرشلونة في الموسم المقبل، خلفا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوجرانا.

وكان تشافي قد أعلن رحيله بشكل رسمي عن البارسا في الصيف، وتبحث إدارة النادي الكتالوني عن مدير فني جديد.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الألماني رالف رانجنيك، مدرب النمسا، أحد المدربين الذين يقدرهم الرئيس خوان لابورتا، ويدرس التعاقد معهم في الموسم المقبل.

ويرتبط رانجنيك بعقد مع منتخب النمسا حتى صيف 2026، كما أنه قاد مانشستر يونايتد بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر من كانون الأول 2021 إلى أيار 2022، لكنه لم يحقق نتائج جيدة رفقة الشياطين الحمر.

وأشارت إلى أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، هو الحلم المستحيل للابورتا، لأن المدير الفني للريدز يخطط للحصول على راحة في الموسم المقبل، بينما هانز فليك يتمتع بأفضل حظوظ للفوز بمقعد مدرب برشلونة في الصيف.
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