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موسى التعمري يوجه رسالة إلى مشجعي الأردن والعراق وقطر

رياضة

2024-02-14 | 05:18
موسى التعمري يوجه رسالة إلى مشجعي الأردن والعراق وقطر
2,856 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

نشر موسى التعمري نجم المنتخب الأردني ونادي مونبلييه الفرنسي رسالة قوية، إلى جماهير كرة القدم الأردنية والعراقية والقطرية داعيًا إياهم إلى ضبط النفس، وذلك عبر حسابه الشخصي في منصّة فيسبوك.

رسالة التعمري (26 عامًا) جاءت بعدما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية مناوشات بين جماهير المنتخبات العربية الثلاثة، في أعقاب انتهاء مسابقة كأس أمم آسيا 2024 التي استضافتها دولة قطر وانتهت يوم 10 فبراير/شباط الماضي.

وكان المنتخب القطري قد حصد كأس آسيا 2024 على حساب الأردن بالفوز في المباراة النهائية (3-1)، في حين أن منتخب (النشامى) انتصر على العراق في ثمن النهائي بنتيجة (3-2) ما أدّى إلى مناكفات بين الجماهير بسبب القرارات التحكيمية.

رسالة التعمري إلى جماهير الأردن والعراق وقطر
وقال التعمري في رسالته: "طوينا صفحة كأس آسيا بإيجابياتها وسلبياتها، قدّر الله وما شاء فعل.. المناكفات بين الجماهير الأردنية والقطرية والعراقية نتمنى ألّا تخرج عن الروح الرياضية والانجرار وراء فتنة الذباب الإعلامي والإلكتروني".

يضيف اللاعب: "العلاقة بين الشعب واللاعبين في الأردن والعراق وقطر أكبر وأعمق وأوثق، وقضايا الأُمّة أهم وأكبر من كل شيء مضى، تركيزنا وهدفنا في المرحلة القادمة فقط هو تجاوز تصفيات كأس العالم بدعم الجماهير الأردنية العظيمة".

وقاد التعمري منتخب الأردن إلى تحقيق أفضل إنجاز في تاريخه على الإطلاق، حينما قاده إلى نهائي كأس آسيا 2024، بعدما عرفت المشاركات السابقة للأردنيين الخروج من الدور الأول، بينما أفضل إنجاز كان بلوغ ربع النهائي في نسخة الصين 2004.
التألق اللافت للتعمري مع مونبلييه في الدوري الفرنسي بالموسم الحالي وإسهامه بـ6 أهداف، انتقل إلى المعترك الدولي مع المنتخب الأردني بعدما سجّل 3 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة من 7 مباريات بقميص منتخب بلاده في نهائيات كأس آسيا 2024.

وسجّل النجم الأعسر ثنائيةً في الفوز الافتتاحي على ماليزيا (4-0)، ثم عاود التألق أمام كوريا الجنوبية في نصف النهائي، حينما أحرز هدفًا وقدّم تمريرة حاسمة في الانتصار التاريخي على النمور بنتيجة (2-0) ليعرف الأردن أول ظهور على الإطلاق في النهائي.

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