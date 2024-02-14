موسى التعمري يوجه رسالة إلى مشجعي الأردن والعراق وقطر

رسالة التعمري (26 عامًا) جاءت بعدما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية مناوشات بين جماهير المنتخبات العربية الثلاثة، في أعقاب انتهاء مسابقة كأس أمم آسيا 2024 التي استضافتها دولة قطر وانتهت يوم 10 فبراير/شباط الماضي.وكان المنتخب القطري قد حصد كأس آسيا 2024 على حساب الأردن بالفوز في المباراة النهائية (3-1)، في حين أن منتخب (النشامى) انتصر على العراق في ثمن النهائي بنتيجة (3-2) ما أدّى إلى مناكفات بين الجماهير بسبب القرارات التحكيمية.رسالة التعمري إلى جماهير الأردن والعراق وقطروقال التعمري في رسالته: "طوينا صفحة كأس آسيا بإيجابياتها وسلبياتها، قدّر الله وما شاء فعل.. المناكفات بين الجماهير الأردنية والقطرية والعراقية نتمنى ألّا تخرج عن الروح الرياضية والانجرار وراء فتنة الذباب الإعلامي والإلكتروني".يضيف اللاعب: "العلاقة بين الشعب واللاعبين في الأردن والعراق وقطر أكبر وأعمق وأوثق، وقضايا الأُمّة أهم وأكبر من كل شيء مضى، تركيزنا وهدفنا في المرحلة القادمة فقط هو تجاوز تصفيات كأس العالم بدعم الجماهير الأردنية العظيمة".وقاد التعمري منتخب الأردن إلى تحقيق أفضل إنجاز في تاريخه على الإطلاق، حينما قاده إلى نهائي كأس آسيا 2024، بعدما عرفت المشاركات السابقة للأردنيين الخروج من الدور الأول، بينما أفضل إنجاز كان بلوغ ربع النهائي في نسخة الصين 2004.