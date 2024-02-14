خلت من اللاعبين العرب.. التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا 2023

وانتهت النسخة الـ34 من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي أقيمت في كوت ديفوار "ساحل العاج"، بفوز أصاحب الأرض "الأفيال" على نيجيريا (2-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم الأحد الماضي.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتوج فيها المنتخب الإيفواري باللقب بعد نسختي 1992 و2015 بالسنغال وغينيا الاستوائية على الترتيب.وشهدت التشكيلة المثالية تواجد 3 لاعبين من منتخب كوت ديفوار ومثلهم من نيجيريا، بينما لم تشهد تواجد أي لاعب عربي، بعد الظهور الباهت للمنتخبات العربية الخمسة التي شاركت في النسخة الأخيرة.وكان منتخبا تونس والجزائر ودعا كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات، بعدما اكتفى كل منهما بجمع نقطتين من تعادلين وهزيمة، ودون تحقيق أي فوز.بينما ودع الثلاثي المتبقي، مصر وموريتانيا والمغرب، من دور الـ16 بعد خسارة الأول بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، والثاني أمام الرأس الأخضر بهدف من دون رد، والثالث أمام جنوب إفريقيا بهدفين من دون رد.وفي كما يلي التشكيلة المثالية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم "كوت ديفوار 2023":حراسة المرمى: رونوين ويليامز (جنوب إفريقيا)خط الدفاع: أولا أيانا (نيجيريا)، تروست إيكونغ (نيجيريا)، شانسيل مبابا (الكونغو الديمقراطية)، كريستيان كونان (كوت ديفوار)خط الوسط: ثيبو موكوينا (جنوب إفريقيا)، جان ميشيل سيري (كوت ديفوار)، فرانك كيسي (كوت ديفوار)خط الهجوم: يوني ويسا (الكونغو الديمقراطية)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)، إيميليو نسوي (غينيا الاستوائية).