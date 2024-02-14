الكشف عن مفاجأة تخص مبابي

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويستطيع التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ، منذ بداية يناير/كانون الثاني المنصرم.



ووفقا للصحيفة، يرغب كيليان مبابي في الانضمام إلى صفوف آرسنال خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مبابي منفتح على التوقيع مع آرسنال مجانا، لأن ذلك يعني السير على خطى أسطورته تييري هنري.وأوضحت أن آرسنال ليس مستعدا حتى الآن لمنح النجم الفرنسي الراتب الضخم الذي يحلم به.وذكرت أن ممثلي مبابي غير مقتنعين حتى الآن بالعرض الذي قدمه ريال مدريد لضم نجم باريس، لا سيما أنه أقل من العرض السابق للميرنجي الذي منحه لكيليان في صيف 2022.