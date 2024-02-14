صدمة.. نجم الريال: هدف لايبزيج صحيح

وسجل بنيامين سيسكو لاعب لايبزيج هدفًا للفريق الألماني في الدقيقة الثانية، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو، في قرار أثار الكثير من الجدل.من جانبه، أطلق كروس تصريحًا صادمًا لجماهير الملكي، مؤكدًا أن الهدف صحيح، وكان يجب أن يحتسب.وقال كروس في تصريحات لبرنامج "برايم فيديو" الألماني: "الهدف صحيح في رأيي.. أعتقد أنه (الحكم) أطلق صافرته بداعي التسلل، لأن لاعب لايبزيج اعترض طريق حارس المرمى لونين".وأضاف: "لكن حارس المرمى لم يكن بإمكانه الوصول إلى الكرة، لهذا السبب، نعم، كان لا بد من احتساب الهدف".وفاز ريال مدريد على لايبزيج، بهدف دون رد، ليسهل مهمته في مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 6 مارس/آذار المقبل.