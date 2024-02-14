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في برشلونة.. عروض مغرية لرحيل ثلاثة لاعبين

رياضة

2024-02-14 | 15:41
في برشلونة.. عروض مغرية لرحيل ثلاثة لاعبين
المصدر:
موقع كووورة
1,842 مشاهدة

حصل ثلاثة لاعبين بارزين في برشلونة على عروض مغرية للرحيل في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة في وضع اقتصادي معقد، وأحد الحلول التي يفكر فيها هو بيع لاعبين مهمين من الفريق الأول في الصيف المقبل.
 
وأشارت إلى أنه انتشرت مؤخرا أنباء عديدة عن وجود اهتمام بلاعبين في برشلونة، لكن الأمر الجاد هو وصول عروض بالفعل لـ3 لاعبين من النادي الكتالوني، وهم رونالد أراوخو ورافينيا وفرينكي دي يونج.
 
وكشفت أن هذه المعلومة قالها خوان لابورتا، رئيس برشلونة، لأعضاء التقى بهم يوم الاثنين الماضي في مكاتب النادي.
 
وأشارت إلى أن قصة أراوخو وبايرن ميونخ معروفة للجميع، لا سيما أن البافاري تواصل أيضا مع اللاعب، لكن برشلونة ينتظر الحصول على عرض يتجاوز الـ70 مليون يورو.
 
وأوضحت أن دي يونج حصل أيضا على عرض من توتنهام هوتسبير يبلغ 60 مليون يورو بالمتغيرات.
 
كما حصل رافينيا على عرض من توتنهام يصل إلى 70 مليون يورو، بالإضافة إلى عرض آخر لكن هوية النادي الذي قدمه لا تزال غير معروفة حتى الآن.
 
وذكرت "سبورت" أن برشلونة على استعداد للاستماع لجميع العروض، وهناك عدد قليل جدًا من اللاعبين غير قابلين للبيع، لكن في الوقت نفسه يعد الثلاثي أراوخو ورافينيا ودي يونج لديه أكبر فرصة للرحيل.
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