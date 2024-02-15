برشلونة يتلقى عروضاً مغرية لبيع ثلاثة من نجومه

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة في وضع اقتصادي معقد، وأحد الحلول التي يفكر فيها هو بيع لاعبين مهمين من الفريق الأول في الصيف المقبل.وأشارت إلى أنه انتشرت مؤخرا أنباء عديدة عن وجود اهتمام بلاعبين في برشلونة، لكن الأمر الجاد هو وصول عروض بالفعل لـ3 لاعبين من النادي الكتالوني، وهم رونالد أراوخو ورافينيا وفرينكي دي يونج.وكشفت أن هذه المعلومة قالها خوان لابورتا، رئيس برشلونة، لأعضاء التقى بهم يوم الإثنين الماضي في مكاتب النادي.وأشارت إلى أن قصة أراوخو وبايرن ميونخ معروفة للجميع، لا سيما أن البافاري تواصل أيضا مع اللاعب، لكن برشلونة ينتظر الحصول على عرض يتجاوز الـ70 مليون يورو.وأوضحت أن دي يونج حصل أيضا على عرض من توتنهام هوتسبير يبلغ 60 مليون يورو بالمتغيرات.كما حصل رافينيا على عرض من توتنهام يصل إلى 70 مليون يورو، بالإضافة إلى عرض آخر لكن هوية النادي الذي قدمه لا تزال غير معروفة حتى الآن.