دوري نجوم العراق اليوم.. اختبارات "صعبة" للقوة الجوية والزوراء والطلبة

ويبحث الجوية المتصدر عن فوز جديد يوسِّع به الفارق مع أقرب ملاحقيه الشرطة الوصيف الذي تنتظره غداً مباراة محفوفة بالمخاطر حينما يحل ضيفاً على نادي القاسم، ويدخل الصقور لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة عقب تفوقه في آخر اختبارين أمام النجف والميناء، رافعاً رصيده إلى النقطة (33)، وفي المقابل يطمح نفط ميسان إلى تقديم أفضل مستوياته من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تكون حافزاً له في الجولات المقبلة، لا سيما أنه يحتل المرتبة السادسة وله (19 نقطة).بدوره يتطلع الزوراء صاحب المركز الثالث بـ(24 نقطة) إلى استعادة نغمة الانتصار بعد تعادله في المباراتين السابقتين أمام النفط والشرطة، مستنداً على التعزيزات الجديدة التي أبرمها خلال الميركاتو الشتوي والمتمثلة باللاعب منتظر عبد الأمير ولؤي العاني وخضر علي وعباس قاسم ومحمد رضا والنيجيري اموس داديت، بينما سيغيب المهاجم علاء عباس القادم من تجربة احترافية في الملاعب الإيرانية مع فريق نساجي مازاندران، فضلاً عن مراد محمد بسبب الإصابة.وعلى الجانب الآخر يسعى العميد الكربلائي إلى تصحيح المسار إثر سلسلة من النتائج السلبية في دورينا، إذ تعرض لثلاث خسارات في المباريات الأربع الأخيرة أمام الجوية وأمانة بغداد والميناء، في حين تعادل بمواجهة الطلبة.من جانبه يرنو الطلبة لكسر حاجز النحس الذي رافقه خلال الجولات الست السابقة، حينما خرج متعادلاً في 4 منها، بينما خسر مواجهتي الميناء والطلبة، ولذلك فإنه ينظر لمباراة نوروز بطموح التعويض ومصالحة الأنصار، إلا أن آماله ستصطدم بإمكانات الفريق الشمالي الذي يقدم مستويات مميزة تحت قيادة المدرب ولي كريم.